Боян Дублевич рассказал, какая трудность была у «Зенита» перед предстоящим матчем с МБА

Центровой «Зенита» Боян Дублевич высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА. Встреча состоится сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск. Дублевич обратил внимание на плотный график, который может создать трудности в матче — 14 октября «Зенит» играл с «Астаной» (78:69).

«Мы уже играли против МБА на Кубке Кондрашина и Белова, поэтому более или менее знаем их стиль. Как я и сказал, мы ждём первой победы дома. МБА — отличная команда, у них отличный тренер. Они много бросают из-под кольца, бросают из-за дуги… Нам нужно быть сфокусированными и оставаться командой, а также на паркете придерживаться того, что мы готовили.

Не так просто готовиться к играм за два дня, но это то, что у нас есть. Думаю, мы будем готовы к матчу», — приводит слова Дублевича пресс-служба «Зенита».