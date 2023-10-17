Бен Симмонс сделал подарок фанату, увидев у него тату со своим изображением

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс подарил болельщику свою игровую майку. Симмонс остановился перед группой фанатов, чтобы раздать автографы. Один из болельщиков попросил у кумира его джерси. Когда Бен увидел на груди фаната татуировку со своим изображением, то не раздумывая выполнил его просьбу.

Бен Симмонс подарил фанату свою майку:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Ранее Симмонс принял участие в матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметившись в нём эффектными действиями.