Кайри Ирвинг — о «Далласе»: я здесь для того, чтобы вдохновлять парней рядом

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг признался, что готов проходить через различные трудности, чтобы привести команды к высоким целям.

«Я здесь для того, чтобы вести этих парней другим путём. Тем путём, которым они раньше не шли. Иногда я чувствую себя некомфортно и уязвимо. Но это то, к чему я стремлюсь: бросать новые вызовы, принимать их и вдохновлять парней рядом», — сказал Ирвинг.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг и Расселл Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье:

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Ирвинга поддержала Палестину в военном конфликте с Израилем.