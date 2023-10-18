Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Минченко прокомментировал поражение МБА в матче с «Зенитом»

Евгений Минченко прокомментировал поражение МБА в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой МБА Евгений Минченко высказался после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» со счётом 74:85.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Первая половина сложилась для нас не слишком удачно — к сожалению, пока что не можем найти концентрацию с первых минут, это наша проблема, над которой мы стараемся работать.

После перерыва продемонстрировали, что можем играть с такими командами. Порой мы боремся сами с собой — это нужно исправлять. Сезон длинный, через несколько дней мы уже снова играем, так что должны сделать выводы незамедлительно», — приводит слова Минченко официальный сайт московского клуба.

Минченко стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 22 очка и совершив четыре подбора.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ в активе МБА всего одна победа в пяти встречах.

Материалы по теме
Василий Карасёв — о поражении от «Зенита»: не забиваешь ты, забивают тебе. Нас наказали
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android