Евгений Минченко прокомментировал поражение МБА в матче с «Зенитом»

Центровой МБА Евгений Минченко высказался после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» со счётом 74:85.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Первая половина сложилась для нас не слишком удачно — к сожалению, пока что не можем найти концентрацию с первых минут, это наша проблема, над которой мы стараемся работать.

После перерыва продемонстрировали, что можем играть с такими командами. Порой мы боремся сами с собой — это нужно исправлять. Сезон длинный, через несколько дней мы уже снова играем, так что должны сделать выводы незамедлительно», — приводит слова Минченко официальный сайт московского клуба.

Минченко стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 22 очка и совершив четыре подбора.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ в активе МБА всего одна победа в пяти встречах.