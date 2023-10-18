Результаты предсезонных матчей НБА 18 октября

Сегодня, 18 октября, было сыграно пять предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Предсезонные игры НБА. 18 октября. Результаты

«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 92:104.

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 123:110.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 124:101.

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 102:106.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 116:103.

Из примечательных индивидуальных перформансов стоит выделить игру лёгкого форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету сегодня 28 очков, восемь подборов и четыре ассиста. Также стоит упомянуть лёгкого форварда «Торонто» Скотти Барнса. Он отметился 22 очками, шестью подборами, двумя перехватами и четырьмя блок-шотами.