Результаты предсезонных матчей НБА 18 октября
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Сегодня, 18 октября, было сыграно пять предсезонных матчей НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Предсезонные игры НБА. 18 октября. Результаты
«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 92:104.
«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 123:110.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 124:101.
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 102:106.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 116:103.
Из примечательных индивидуальных перформансов стоит выделить игру лёгкого форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету сегодня 28 очков, восемь подборов и четыре ассиста. Также стоит упомянуть лёгкого форварда «Торонто» Скотти Барнса. Он отметился 22 очками, шестью подборами, двумя перехватами и четырьмя блок-шотами.
НБА - предсезонные матчи
18 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Вагнер - 16, Харрис - 10, Саггс - 9, Битадзе - 9, Энтони - 6, Банкеро - 5, Фульц - 4, Картер - 4, Хьюстан - 3, Океке - 3, Инглс - 3, Блэк - 1, Айзек, Харрис, Маккланг, Уильямс, Куин, Ховард, Скофилд, Они
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 18, Уильямсон - 16, Макколлум - 11, Валанчюнас - 10, Джемисон - 10, Кратчер - 8, Джонс - 7, Льюис - 7, Хилл - 5, Лидделл - 4, Дэниэлс - 3, Хоукинс - 3, Сиброн - 2, Гейтс, Альварадо, Brockington, Нэнс, Зеллер, Джонс
НБА - предсезонные матчи
18 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 110
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Порзингис - 20, Браун - 17, Хозер - 15, Притчард - 11, Холидэй - 10, Уайт - 9, Хорфорд - 8, Бриссетт - 2, Корнет - 2, Бэнтон - 1, Габриэль, Дэвисон, Стюард, Уолш, Михайлюк, Стивенс, Кета
Нью-Йорк Никс: Гримс - 22, Макбрайд - 16, Дивинченцо - 15, Хартенштайн - 13, Робинсон - 12, Роби - 11, Фурнье - 10, Джеффрис - 8, Симс - 2, Найт - 1, Топпин, Харт, Вашингтон, Куикли, Барретт, Брансон, Мартин, Уиндлер, Рэндл, Браун, Арчидиаконоу
НБА - предсезонные матчи
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 19, Холмгрен - 18, Уильямс - 18, Джо - 11, Гилджес-Александер - 10, Уотерс III - 8, Джонсон - 7, Сарр - 7, Дорт - 6, Дав. Бертанс - 6, Уайт - 5, Дженг - 3, Манн - 3, Уиггинс - 2, Мицич - 1
Милуоки Бакс: Бисли - 20, Адетокунбо - 18, Грин - 13, Джексон - 12, Ливингстон - 6, Пэйн - 6, Коннотон - 6, Адетокунбо - 6, Лиллард - 5, Вашингтон Мл. - 5, Боучэмп - 3, Тимме - 1, Болден, Мур, Уиггинтон, Гортман, Лопес
НБА - предсезонные матчи
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Вучевич - 20, Дерозан - 15, Уайт - 11, Уильямс - 10, Драммонд - 8, Досунму - 7, Крэйг - 4, Картер - 2, Карузо, Джонс, Филлипс, Битим, Саного, Терри, Тэйлор, Льюис
Торонто Рэпторс: Барнс - 22, Сиакам - 22, Шрёдер - 12, Трент-мл. - 11, Дик - 7, Ануноби - 7, Макдэниелс - 6, Янг - 6, Гуйе - 5, Фриман - 3, Буше - 3, Флинн - 2, Ачиува, Харпер Мл., Мейкер, Темпл, Пёлтль, Даутин, Ноуэлл, Портер, Колоко
НБА - предсезонные матчи
18 октября 2023, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Зубац - 13, Хиланд - 12, Мун - 12, Мэнн - 8, Уэстбрук - 7, Леонард - 7, Браун - 7, Мартин - 6, Батюм - 6, Пауэлл - 5, Миллер - 4, Ковингтон - 4, Уильямс - 2, Коффи, Диабате, Дарлинг
Денвер Наггетс: Тайсон - 19, Джексон - 15, Ки - 14, Строутер - 12, Уотсон - 11, Ннаджи - 11, Джордан - 8, Brimah - 5, Холидэй - 3, Гиллеспи - 3, Пикетт - 2, Toney, Пикетт
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