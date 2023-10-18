Кто является лучшим разыгрывающим защитником Евролиги на данный момент?

Сегодня мы начинаем серию ежедневных опросов с целью выяснить лучших игроков на каждой позиции в Евролиге. Первыми по порядку идут разыгрывающие защитники, а именно пойнт-гарды. Просим вас оценить не только плеймейкинг игроков, а общий уровень баскетболистов. Кто является лучшим на данный момент?

Майк Джеймс в минувшем сезоне Евролиги набирал в среднем 15,9 очка и 4,4 результативной передачи. Его «Монако» занял третье место.

Костас Слукас: 14,7 очка и 5,6 ассиста. В прошлом сезоне выступал за «Олимпиакос», который уступил в финале «Реалу» Мадрид. В нынешнем сезоне выступает за «Панатинаикос».

Факундо Кампаццо: 15 очков и 5,9 передачи. В прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду», которая не смогла пройти в плей-офф. В нынешнем сезоне выступает за мадридский «Реал».

Лоренцо Браун: 16,1 очка и 5,5 ассиста. «Маккаби» уступил «Монако» в четвертьфинале.

Шейн Ларкин: 14,1 очка и 4,8 передачи. «Анадолу Эфес» не смог пройти в плей-офф после двух подряд побед в турнире.

Трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.