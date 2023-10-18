Наставник «Локо» Секулич выделил трёх игроков «Енисея» перед предстоящим матчем в ЕЛ ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча пройдёт сегодня, 18 октября, в Красноярске. Начало игры запланировано на 15:30 мск.

«Начну с того, что «Енисей» в командной игре прибавляет от матча к матчу. У них хорошая задняя линия, особенно выделяется Ксавье Ратан-Мэйз. Он не только лидер команды на данный момент по набранным очкам, но и лучший снайпер лиги. А ещё у них в обойме опытные Джеремайя Мартин и Микаэль Хопкинс. Команда сильна индивидуальными исполнителями, это помогло им одержать победу в матче с «Автодором».

Поражение в Екатеринбурге? Надо научиться извлекать уроки, поражение должно быть ступенькой к будущим победам. Мы не просто уступили «Уралмашу», мы все разочарованы тем, какой баскетбол показала наша команда. Предстоящий матч — это большой вызов, и мы приложим все усилия, чтобы одержать победу», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».