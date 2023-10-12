Кто главная звезда в Единой лиге, в которой теперь нет Шведа? Семь претендентов на MVP

Алексей Швед несколько последних лет был олицетворением Единой лиги ВТБ. Его критиковали, его обожали, но равнодушных не оставалось. Определённо, он был постоянным претендентом на приз самому ценному игроку, показывая феноменальную статистику. Умение создавать момент для атаки не только себе, но и партнёрам делало его по-настоящему уникальным.
Но сейчас нам приходится привыкать к лиге, где нет Шведа. Он по-прежнему без контракта, а регулярный сезон уже вовсю идёт. В прошлом сезоне приз MVP получил Никола Милутинов, связка которого со Шведом считалась сильнейшей в лиге. А как оно будет нынче?
Предлагаем вам проголосовать в рейтинге от «Чемпионата». Список формируется в зависимости от голосов пользователей в онлайн-режиме. По итогам регулярного чемпионата формируются итоги, исходя из полученных баллов за определённое место.
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Ненад Димитриевич, УНИКС
Средние показатели: 22 очка + 7 передач + 2 подбора
Димитриевич – одна из главных звёзд действующего чемпиона. Его вклад в весенний исторический успех казанцев сложно переоценить, а приз MVP финальной серии лишь подчёркивает значимость для всей системы Велимира Перасовича. Нено продолжает развиваться, а его уверенность в собственных силах пока лишь помогает команде. Конечно, УНИКС провёл в сезоне лишь один официальный матч, но вряд ли что-то изменит положение дел. Димитриевич – точно один из претендентов на приз MVP всего сезона.
Томас Эртель, «Зенит»
Средние показатели: 14,7 очка + 9,7 передачи + 3,3 подбора (реализация трёхочковых: 46,2)
Томас Эртель – главная звезда «Зенита». Так было в прошлом сезоне. Но с появлением Кайла Курича и возрастающей роли Трента Фрейзера казалось, что француз чуть сбавит обороты, в какой-то степени экономя силы на важные матчи. Но важные матчи для «Зенита» уже начались.
Эртель отдал 15 (!) результативных передач в стартовой игре с «Уралмашем», а после принялся и забивать: 13 очков в гостевой игре с «Самарой» и 27 в матче с ЦСКА. Да, сине-бело-голубые одержали всего одну победу в трёх первых встречах, но командная игра, скорее всего, придёт к парням Хави Паскуаля по ходу сезона, а вот француз уже выбрал темп MVP.
Мело Тримбл, ЦСКА
Средние показатели: 14,7 очка + 5,7 передачи + 2,7 подбора
ЦСКА начал сезон с трёх побед. Пусть две из них были добыты в сложных матчах, но армейцы сделали своё дело. И стабильность Тримбла в наборе очков была очень кстати. Мело в нужный момент всегда готов взять ответственность на себя и за счёт скорости и дриблинга найти возможность пройти под кольцо или атаковать со средней. В важнейшей игре с «Зенитом» Тримбл провёл свой лучший матч с точки зрения статистики: 16 очков + 9 передач + 4 подбора.
Джейлен Бэрфорд, «Локомотив-Кубань»
Средние показатели: 13,5 очка + 3,5 передачи + 1,5 подбора
Американский лидер «Локо» был вынужден уехать в США перед стартом сезона, чтобы решить вопросы с визой. Вряд ли вояж туда и обратно с нынешней логистикой никак не сказался на защитнике, но он очень старается быть полезным.
В первом матче всё получилось не лучшим образом, несмотря на 17 набранных очков. А пропущенный бросок под сирену и вовсе свёл на нет все усилия кубанцев. Но уже во втором своём матче Бэрфорд изменился – он по-прежнему не в оптимальной бросковой форме (1/8 с игры), но даёт энергию в защите, раздал пять передач и не совершил ни одной потери.
Си Джей Брайс, «Парма»
Средние показатели: 32 минуты, 18 очков + 3,3 подбора + 2,5 передачи
Си Джей Брайс – открытие первых матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Реактивный защитник успевает отрабатывать на каждом сантиметре паркета, а его вдохновенная игра против «Локомотива-Кубань» до сих пор перед глазами.
Именно усилиями Брайса пермяки добыли историческую – первую в истории – гостевую победу над кубанцами. И именно бросок Си Джея на последней секунде овертайма стал решающим. В той встрече он набрал 27 очков за 35 минут и показал высокую продуктивность, реализовав 9 из 15 бросков с игры.
Кэмерон Янг, «Руна»
Средние показатели: 18,3 очка + 2,3 подбора + 1,3 передачи
«Руна» одержала три победы на старте чемпионата, удивляя в каждом матче. Кэмерон Янг в среднем набирает почти 20 очков, делая это с высоченным процентом – 54,5! Такая игра универсального защитника сильно помогает новичку Единой лиги ВТБ, закрепившемуся прямо сейчас на первой строчке в турнирной таблице.
Джавонте Даглас, «Уралмаш»
Средние показатели: 17,7 очка + 8,3 подбора + 1,7 передачи + 2 перехвата
Джавонте Даглас не один год выступал в Суперлиге. Собственно, именно там он и играл за «Уралмаш» и вместе с уральцами пошёл на повышение. В более конкурентной лиге Даглас совсем не теряется и продолжает играть так, как будто ничего не изменилось. Он не изменяет себе, полагаясь на скорость и физику, но теперь ещё и здорово атакует из-за дуги: в первых трёх матчах сезона он реализовал 7 дальних попыток из 12 (51,4%).