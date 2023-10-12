Кто главная звезда в Единой лиге, в которой теперь нет Шведа? Семь претендентов на MVP

Алексей Швед несколько последних лет был олицетворением Единой лиги ВТБ. Его критиковали, его обожали, но равнодушных не оставалось. Определённо, он был постоянным претендентом на приз самому ценному игроку, показывая феноменальную статистику. Умение создавать момент для атаки не только себе, но и партнёрам делало его по-настоящему уникальным.

Но сейчас нам приходится привыкать к лиге, где нет Шведа. Он по-прежнему без контракта, а регулярный сезон уже вовсю идёт. В прошлом сезоне приз MVP получил Никола Милутинов, связка которого со Шведом считалась сильнейшей в лиге. А как оно будет нынче?

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