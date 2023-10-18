«Баскония» продлила контракт с россиянином Савковым и отправила его в аренду в G-лигу

Российский атакующий защитник «Басконии» Павел Савков перешёл на правах аренды в «Бирмингем», который является фарм-командой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» в Лиге развития. Об этом сообщается на сайте «Басконии».

Прежде чем отправить 21-летнего российского баскетболиста в аренду, испанский клуб продлил его истекающий в конце текущего сезона контракт до конца сезона-2027/2028.

Напомним, Савков находится в системе «Басконии» с 16 лет. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду «Басконии» в чемпионате Испании в матче с «Бильбао». Павел провёл на площадке почти четыре минуты и набрал четыре очка. Также в минувшем сезоне Савков успел побывать в аренде в другом испанском клубе «Фуэнлабрада».