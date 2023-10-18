Захар Ведищев — о результатах «Локо»: надеюсь, сможем набрать ход, как и в прошлом сезоне

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (87:88). Ведищев отметился в матче 16 очками, став одним из самых результативных в своей команде.

«Сейчас у нашей команды тяжёлый период. Как и в прошлом сезоне, начинаем медленно. В течение сезона мы всегда набираем ход, надеюсь, что и в этот раз будет так же.

То, что мы весь матч догоняли, лишило нас сил на концовку? Силы на концовку у нас оставались. Думаю, что главная наша проблема была в том, что не всегда получалось выполнять инструкции тренерского штаба относительно того, что делать с тем или иным игроком соперника.

Насколько давит психологически на команду такой старт? Безусловно, многие недовольны тем, как мы играем. Но лучше пусть такие периоды будут в начале сезона, чем в конце. Мы верим в себя», — приводит слова Ведищева сайт «Локомотива-Кубань».

На счету краснодарского клуба всего одна победа в пяти матчах стартовавшего сезона.