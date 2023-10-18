Результаты всех матчей Евролиги 18 октября, турнирная таблица

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Сегодня, 18 октября, прошли три матча 3-го тура группового этапа Евролиги.

Отметим, что «Маккаби» уступил в своём первом матче после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В Валенсии был установлен повышенный уровень антитеррористической защищённости, безопасность игры обеспечивали 700 полицейских.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

«Црвена Звезда» — «Монако» — 76:82.

«Валенсия» — «Маккаби» — 75:66.

«Виртус» — «Альба» — 87:76.

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В преддверии старта Евролиги издание Basket News провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, участвующих в турнире. 38,5% опрошенных назвали мадридский «Реал» главным фаворитом предстоящего сезона. На втором месте расположился «Олимпиакос», набравший 30,8% голосов, на третьей строчке — «Монако» с 15% голосов.