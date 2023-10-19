Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тараканов: «Реал» — бомбическая команда, Родригес творит чудеса, несмотря на возраст

Тараканов: «Реал» — бомбическая команда, Родригес творит чудеса, несмотря на возраст
Комментарии

Бывший советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался о действующем победителе Евролиги мадридском «Реале».

«Реал» — бомбическая команда. Серхио Родригес, несмотря на свой ветеранский возраст, творит чудеса. Он затащил команду в «Финал четырёх» прошлого сезона и помог им выиграть, хотя титул MVP не получил. Задняя линия: Льюль, Родригес, Козёр — ветераны, которые всё знают о баскетболе, несмотря на свой возраст. Я восторгаюсь их физической формой и умениями», — рассказал Тараканов в программе «Баскет. Окко».

Напомним, в финале прошлого сезона Евролиги мадридский «Реал» переиграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78. В текущем сезоне испанский клуб стартовал с трёх побед.

Материалы по теме
«Баскония» продлила контракт с россиянином Савковым и отправила его в аренду в G-лигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android