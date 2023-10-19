Тараканов: Ласо после инфаркта переосмыслил многое, но переход в «Баварию» — новый вызов

Бывший советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался о новом главном тренере мюнхенской «Баварии» Пабло Ласо.

«Знаю Пабло Ласо ещё с тех пор, как мы были игроками. Встречались с ним на паркете. Видел, как он играет. Хороший разыгрывающий. Но тренерство — другой мир. Другая работа. Другая жизнь просто. Это самопожертвование во многом. Пабло Ласо стал отличным тренером, будучи хорошим игроком. Часто так бывает, что разыгрывающие становятся тренерами. Они больше расположены, чтобы стать ими. После инфаркта он действительно переосмыслил многое. Но он хочет работать, и его переход в «Баварию» — новый вызов в карьере. Он точно обладает авторитетом в команде. Все игроки знают, что тренер понимающий, и он как психолог умеет обращаться с разными игроками по-разному. Опыт для этого, на мой взгляд, у него есть. И кредит доверия есть», — рассказал Тараканов в программе «Баскет. Окко».

Ранее Ласо на протяжении 11 лет возглавлял мадридский «Реал» и привёл клуб к двум титулам чемпионов Евролиги.