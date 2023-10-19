Джордан Пул повторил клубный рекорд Майкла Джордана в предсезонном матче НБА

Новоиспечённый атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 131:106.

Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком (10 из 19 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 15 из 16 с линии штрафных). На счету Пула также пять подборов и две результативные передачи.

Таким образом, 24-летний баскетболист повторил клубный рекорд Майкла Джордана 23-летней давности по количеству набранных очков в предсезонном матче — 41.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.