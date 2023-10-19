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Джордан Пул повторил клубный рекорд Майкла Джордана в предсезонном матче НБА

Джордан Пул повторил клубный рекорд Майкла Джордана в предсезонном матче НБА
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Новоиспечённый атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 131:106.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 131
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Барретт - 19, Брансон - 12, Робинсон - 12, Хартенштайн - 9, Харт - 8, Дивинченцо - 7, Фурнье - 6, Макбрайд - 5, Гримс - 5, Браун - 3, Топпин, Найт, Куикли, Джеффрис, Мартин, Уиндлер, Роби, Вашингтон, Симс, Арчидиаконоу
Вашингтон Уизардс: Пул - 41, Мускала - 20, Джонс - 13, Роллинз - 13, Кисперт - 8, Кулибали - 7, Галлинари - 7, Гэффорд - 5, Райт - 5, Гибсон - 5, Бернард - 3, Болдуин Мл. - 2, Авдия - 2, Дэвис, Батлер, Кукс, Гилл, Шамет, Фостер, Кузма, Оморуи

Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком (10 из 19 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 15 из 16 с линии штрафных). На счету Пула также пять подборов и две результативные передачи.

Таким образом, 24-летний баскетболист повторил клубный рекорд Майкла Джордана 23-летней давности по количеству набранных очков в предсезонном матче — 41.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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