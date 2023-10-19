«Сан-Антонио» одолел «Хьюстон», Виктор Вембаньяма набрал 15 очков

Сегодня, 19 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА, в котором встретились «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 117:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков. Самый обсуждаемый новичок Виктор Вембаньяма сегодня отличился 15 очками и шестью подборами. С игры он смог попасть лишь 3 из 10 бросков, среди которых два из пяти трёхочковых. Со штрафной линии Виктор был крайне точен: семь попаданий из восьми попыток.

В составе «Хьюстона» стоит отметить молодого форварда Джабари Смита. В его активе 20 очков и пять подборов. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Джинатан Уильямс: 19 очков и восемь подборов.

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