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«Сан-Антонио» одолел «Хьюстон», Виктор Вембаньяма набрал 15 очков

«Сан-Антонио» одолел «Хьюстон», Виктор Вембаньяма набрал 15 очков
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Сегодня, 19 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА, в котором встретились «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 117:103.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 15, Коллинс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 9, Шампани - 9, Джонс - 9, Барлоу - 8, Сохан - 6, Бэсси - 5, Джонсон - 4, Мамукелашвили - 4, Уэсли - 2, Райс, Макдермотт, Сиссоко, Бедиако, Берч
Хьюстон Рокетс: Смит II - 20, Уильямс - 19, Уитмор - 17, Тэйт - 13, Ландейл - 10, Томпсон - 5, Шенгюн - 5, Сэмюэлс - 4, Хаджинс - 3, Хинтон - 3, Дэйс - 2, Марьянович - 2, Холидей, Грин, Исон, Баллок, Майер

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков. Самый обсуждаемый новичок Виктор Вембаньяма сегодня отличился 15 очками и шестью подборами. С игры он смог попасть лишь 3 из 10 бросков, среди которых два из пяти трёхочковых. Со штрафной линии Виктор был крайне точен: семь попаданий из восьми попыток.

В составе «Хьюстона» стоит отметить молодого форварда Джабари Смита. В его активе 20 очков и пять подборов. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Джинатан Уильямс: 19 очков и восемь подборов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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