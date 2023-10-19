«Лас-Вегас» во второй раз подряд выиграл чемпионство женской НБА

Сегодня, 19 октября, прошёл четвёртый матч финальной серии женской НБА (WNBA) между «Лас-Вегас Эйсес» и «Нью-Йорк Либерти». «Лас-Вегас» выиграл со счётом 70:69 и во второй раз подряд стал обладателем чемпионства.

Финальная серия шла до трёх побед, перед матчем команда из Невады вела со счётом 2-1. В сегодняшней игре «Нью-Йорк» на ранних стадиях захватил лидерство, сумев в один момент создать разницу в 12 очков. Тем не менее «Лас-Вегас» в третьей четверти смог выровнять игру, а затем и захватить лидерство в четвёртой. У защитника «Либерти» Кортни Вандерслут был шанс на победный бросок в самой концовке, но она промахнулась.

Героем встречи стала форвард «Эйсес» Эйжа Уилсон, набравшая 24 очка и 16 подборов. Она стала MVP финала, оформив уже шестой дабл-дабл в нынешнем плей-офф.