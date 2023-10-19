Результаты предсезонных матчей НБА 19 октября
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Сегодня, 19 октября, прошли четыре предсезонных матчах НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Предсезонные матчи НБА .19 октября. Результаты
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 104:107;
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 106:131;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 117:103;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 116:115.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит выделить рекордный перформанс новоиспечённого защитника «Вашингтон Уизардс» Джордана Пула. Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком. Таким образом, 24-летний баскетболист повторил клубный рекорд Майкла Джордана 23-летней давности по количеству набранных очков в предсезонном матче.
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Суидер - 15, Хайсмит - 15, Адебайо - 14, Робинсон - 12, Йович - 9, Смит - 9, Шампани - 8, Брайант - 8, Кэйн - 7, Робинсон - 7, Диалло, Ричардсон, Хэмптон, Лоури, Жакез-мл., Хироу, Мартин, Батлер, Лав
Бруклин Нетс: Уокер - 22, Шарп - 19, Томас - 14, Бриджес - 11, Финни-Смит - 11, Динвидди - 9, О'Нил - 8, Клэкстон - 8, Брукс - 3, Симмонс - 2, Миллер-Уайтхэд, Джонсон, Смит, Базли, Уотфорд, Джайлс, Клауни, Уилсон
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 131
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Барретт - 19, Брансон - 12, Робинсон - 12, Хартенштайн - 9, Харт - 8, Дивинченцо - 7, Фурнье - 6, Макбрайд - 5, Гримс - 5, Браун - 3, Топпин, Найт, Куикли, Джеффрис, Мартин, Уиндлер, Роби, Вашингтон, Симс, Арчидиаконоу
Вашингтон Уизардс: Пул - 41, Мускала - 20, Джонс - 13, Роллинз - 13, Кисперт - 8, Кулибали - 7, Галлинари - 7, Гэффорд - 5, Райт - 5, Гибсон - 5, Бернард - 3, Болдуин Мл. - 2, Авдия - 2, Дэвис, Батлер, Кукс, Гилл, Шамет, Фостер, Кузма, Оморуи
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 15, Коллинс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 9, Шампани - 9, Джонс - 9, Барлоу - 8, Сохан - 6, Бэсси - 5, Джонсон - 4, Мамукелашвили - 4, Уэсли - 2, Райс, Макдермотт, Сиссоко, Бедиако, Берч
Хьюстон Рокетс: Смит II - 20, Уильямс - 19, Уитмор - 17, Тэйт - 13, Ландейл - 10, Томпсон - 5, Шенгюн - 5, Сэмюэлс - 4, Хаджинс - 3, Хинтон - 3, Дэйс - 2, Марьянович - 2, Холидей, Грин, Исон, Баллок, Майер
НБА - предсезонные матчи
19 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 18, Уиггинс - 16, Шарич - 14, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 5, Томпсон - 5, Муди - 2, Джозеф, Подзиемски, Луни, Гаруба, Робинсон, Макгрудер, Грин, Грин, Киньонес, Гэй
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Murray - 24, Митчелл - 14, Хаертер - 12, Сабонис - 12, Джонс - 10, Монк - 8, Макги - 6, Барнс - 4, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд, Ноуэлл, Лайлз
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