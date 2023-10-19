Результаты предсезонных матчей НБА 19 октября

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Сегодня, 19 октября, прошли четыре предсезонных матчах НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Предсезонные матчи НБА .19 октября. Результаты

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 104:107;

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 106:131;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 117:103;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 116:115.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит выделить рекордный перформанс новоиспечённого защитника «Вашингтон Уизардс» Джордана Пула. Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком. Таким образом, 24-летний баскетболист повторил клубный рекорд Майкла Джордана 23-летней давности по количеству набранных очков в предсезонном матче.