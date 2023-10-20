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Джамал Кроуфорд оценил перспективы «Нью-Йорка» в плей-офф НБА

Джамал Кроуфорд оценил перспективы «Нью-Йорка» в плей-офф НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Джамал Кроуфорд высказался по поводу шансов «Нью-Йорк Никс» в плей-офф НБА 2024 года.

«Я не уверен, смогут ли «Никс» выиграть ещё один раунд в плей-офф, если честно. Я не уверен, что они смогут пойти дальше в том виде, в каком они созданы. Но, по крайней мере, они сейчас в деле», — приводит слова Кроуфорда New York Post.

Отметим, что в минувшем розыгрыше плей-офф подопечные Тома Тибодо в первом раунде обыграли «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-1, однако в рамках следующего этапа проиграли «Майами Хит» — 2-4.

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