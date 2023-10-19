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Скаут НБА раскритиковал Тайлера Хирроу

Скаут НБА раскритиковал Тайлера Хирроу
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Один из скаутов НБА, чьё имя не называется, раскритиковал разыгрывающего «Майами Хит» Тайлера Хирроу.

«Тайлер Хирроу, для которого не имеет значения, как он играет в защите, — это образец того игрока, который был в «пузыре» в 2020-м. Он не придавал значения тому, как он действует в защите. Но тот Хирроу хотя бы забивал, сейчас он не делает даже этого», — приводит слова скаута NBA ANALYSIS.

Напомним, ранее Хирроу пытались обменять в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Дэмьена Лилларда, но «Майами» не удалось совершить этот обмен.

В минувшем сезоне Тайлер в среднем набирал 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи.

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