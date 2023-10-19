Трей Янг отреагировал на сравнения с Лукой Дончичем

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг дал комментарий по поводу сравнений с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«Меня это не беспокоит. Потому что если я выиграю чемпионат, то все замолкнут. Если я выиграю чемпионат, возможно, люди начнут вспоминать о том, что было в прошлом», — приводит слова Янга Legion Hoops.

Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.

В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, делая 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.

Трей Янг побывал на концерте Дрейка: