Стив Клиффорд считает, что Ламело Болл будет одним из лучших разыгрывающих в НБА

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд поделился мнением по поводу потолка разыгрывающего команды — Ламело Болла.

«Я думаю, что Ламело Болл может быть элитным разыгрывающим в лиге или одним из двух-трёх лучших разыгрывающих в лиге. У него есть все для этого данные и талант. Помимо этого, он обладает трудовой этикой. Он очень оптимистичный парень, всегда в хорошем настроении. Он отлично ладит со своими товарищами по команде, и у него есть настоящая страсть и любовь к игре», – приводит слова Клиффорда Hoopshype.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний Ламело Болл провёл за «Хорнетс» 36 игр в регулярном чемпионате, набирая 23,3 очка и отдавая 8,4 результативные передачи в среднем за встречу.