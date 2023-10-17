Талант из «Шарлотт» сошёл с ума. Прошёлся по Леброну, Ламело и публично запросил обмен

11 октября из стана «Хорнетс» пришла новость — они распрощались с 22-летним центровым Каем Джонсом, которого ещё два года назад выбрали в первом раунде драфта под 19-м номером. И нет, не потому, что он провёл всего 67 матчей за два года и в среднем набирал по 2,7 очка. Причиной для столь радикального решения послужило необъяснимое поведение игрока в социальных сетях.

За последние несколько месяцев он серьёзно нашумел в интернете. Начнём с того, что в один день Джонс почему-то чересчур поверил в себя: заявил, что он является лучшим игроком не только в современной НБА, но и вообще в истории баскетбола.

«Против меня невозможно защищаться. Как только у меня появится возможность, я стану GOAT, я знаю», — написал недавно Джонс, прикрепив свою статистику в G-лиге, где в прошедшем сезоне он отыграл 14 матчей.

Статистика, между прочим, довольно неплохая: 15,5 очка, 8,5 подбора, 1,4 передачи, 1,1 перехвата и 2,0 блока за матч при 75% с игры и 37,5% с трёхочковой дистанции. Один из подписчиков Джонса указал, что у него процент попадания с игры выше, чем у Леброна Джеймса, на что игрок ответил:

«О чём я и говорю. Мало кто догоняет его во всех трёх категориях. Так что если я привнесу тот же менталитет в повседневную жизнь, но буду ещё аккуратнее, то почему бы мне не стать MVP, DPOY, я ведь не просто так болтаю, понимаете? Но это всё постепенно, шаг за шагом».

Кай Джонс Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Действительно, в прошлом сезоне даже в НБА у Кая было 55,8% с игры, а у Леброна – 50,5%. Но какая разница, если Джеймс делает 11 точных бросков за матч, а Джонс – полтора (6,6 в G-лиге)? Причём именно этот показатель он бесконечно упоминает в своих постах. Наверное, он большой поклонник Деандре Джордана.

«У меня процент с игры выше, чем у Ламело Болла и Брэндона Миллера, причём с тех пор, как я вышел из утробы матери. И никто из них не может против меня защищаться, так что знайте свой баскетбол, прежде чем говорить со мной. Обыграл бы я Леброна один на один? 100%. Я обыграл бы Шакила О’Нила в его прайме».

А когда Джонса спросили, что насчёт его результативности в гордые три очка, он ответил: «Слушай, мужик, это уже в прошлом, а сейчас я – MVP и DPOY».

Но это далеко не самые странные публикации, которые можно найти в соцсетях Джонса. Ведь там есть и такое:

«Демоны существуют, и им меня не поймать».

«Как я могу споткнуться? Я хожу по воздуху».

«Я никогда не позволю им вывести меня из себя. Я бог».

Всё это вперемешку с мотивирующими постами, упоминаниями бога, верой в собственное величие, борьбой с несуществующими хейтерами и непомерным количеством эмодзи. Помимо прочего, Джонс частенько проводит прямые трансляции, на которых танцует, рисует на стенах у себя в комнате, да и вообще ведёт себя довольно странно. После каждого из этих эфиров ему приходится оставлять сообщения о том, что он не употребляет наркотики. И в это, прямо скажем, теперь мало кто верит.

«Моё психическое здоровье в полном порядке, с богом всё в порядке, слухи не соответствуют действительности #жизньGOAT. Сделайте меня MVP».

Тут не совсем понятно – то ли Джонс пытается стать новым Кайри Ирвингом и привлечь к себе как можно больше внимания, то ли с ним реально что-то происходит. Но его поведение и ментальное состояние вызывают опасение даже у коллег по цеху. После того как 9 октября Кай сделал публичный запрос об обмене, Росс спросил, всё ли в порядке с Джонсоном в плане психики. Тот без колебаний ответил: «Чувак, я величайший в истории, посмотри мои хайлайты».

Хайлайты хайлайтами, а вот в коллективном соглашении существует правило о том, что каждый, кто публично изъявляет желание быть обменянным, может быть отстранён от матчей или оштрафован на сумму вплоть до $ 150 тыс. Но в «Хорнетс» не захотели тратить на это время и избавились от Джонса с концами.

Его контракт новичка с командой был рассчитан на четыре года и $ 13,4 млн. Плохая новость для «Шарлотт» и хорошая для Кая – команде всё равно придётся выплатить ему полную зарплату за сезон-2023/2024, так как в течение 48 часов после отчисления ни одна другая франшиза не подобрала игрока. На сегодняшний день он является неограниченно свободным агентом.

Здесь возникает резонный вопрос: что теперь будет делать Джонс? В свете его недавних выходок тяжело представить, что в НБА хоть кто-нибудь рискнёт подписать с ним контракт. Но то же самое говорили и про Кайри Ирвинга после того, как в лиге его нарекли антисемитом. В игровом плане Джонсу, конечно, ну очень далеко до Ирвинга, однако и уровень скандальности в его ситуации совсем не тот. При этом Кайри уже 31, а Каю – всего 22. И у него ещё есть какой-никакой шанс раскрыться и показать себя.

Джонс начал играть в баскетбол только в 15 лет, а уже в возрасте 21 года был достаточно хорош, чтобы быть выбранным в первом раунде драфта НБА. Он, бесспорно, талантлив и имел не самую плохую статистику во второй год в колледже (8,8 очка, 4,9 подбора, 38,2% из-за дуги). Быстрый, взрывной и невероятно атлетичный, особенно для своего роста в 210 см. Он также обладает высоким вертикальным прыжком и может эффектно завершать атаки. В скаутском отчёте Каю даже пророчили потенциал суперзвезды и статус самого интригующего проспекта НБА.

Но когда Джонс приходил в лигу, он был очень «сырым» и явно недотягивал до общего уровня. Он не обладал высоким баскетбольным IQ и какими-либо плеймейкерскими способностями. Принимал плохие решения, не доминировал в «краске», особо не блокировал броски и не подбирал мяч, несмотря на свои габариты. За два года на профессиональном уровне за Каем не наблюдалось желаемого прогресса, ну а недавний маниакальный эпизод лишил его шансов проявить себя в «Хорнетс».

Кай Джонс в Летней лиге Фото: Ethan Miller/Getty Images

Однако в G-лиге дела обстояли совсем иначе. Даже в прошедшей Летней лиге он набирал по 7,8 очка, 4,8 подбора, 2,2 перехвата и 1,2 блока за игру, а ещё поставил данк через Виктора Вембаньяму. Поэтому самым вероятным исходом на данный момент видится его переход в одну из команд низшего чемпионата.

В целом для Джонса ещё не всё потеряно – если он, конечно, обратится за необходимой психологической помощью (ну или перестанет жёстко троллить баскетбольную общественность в укор собственной репутации). Сезон в НБА стартует 24 октября, а в Лиге развития – 10 ноября. Так что у Кая ещё есть немного времени на то, чтобы найти себе новую команду. Как думаете, чем всё это закончится?