Агент Алексея Шведа сообщил, что баскетболист получает рабочую визу для игры в Китае

Агент Обрад Фимич, который представляет интересы баскетболиста Алексея Шведа, сообщил, что бывший игрок ЦСКА находится в процессе оформления рабочей визы для игры в чемпионате Китая.

Отметим, стало известно, что Швед продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Китая по баскетболу.

«Алексей находится в процессе получения рабочей визы. Все в порядке, просто ждем. Также ждём ответа от китайской стороны, но больше пока ничего не могу сказать. Сколько займет процесс получения визы — тоже вопрос», – приводит слова Фимича «Матч ТВ».

Напомним, за красно-синих Алексей выступал с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.