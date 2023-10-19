«Фенербахче» отыгрался с «-13» после половины матча и победил АСВЕЛ в 4-м туре Евролиги

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французский АСВЕЛ. Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 101:86.

Гости из Франции с первых минут встречи показывали себя со стороны силы и обыграли соперника с большим преимуществом – 28:16. Вторая 10-минутка проходила в равной борьбе, но «Фенербахче» вновь уступил со счётом 26:27. Итоговый результат первой половины – 55:42 в пользу АСВЕЛа.

В перерыве главный тренер турецкой команды Димитрис Итудис нашёл нужные слова, чтобы его подопечные стали действовать лучше — что в итоге «Фенербахче» и продемонстрировал в третьей четверти, выиграв её со счётом 30:15. В заключительном игровом отрезке домашняя команда продолжила отлично действовать на обеих сторонах площадки и обыграла соперника с результатом 29:16.