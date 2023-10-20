Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица

19 октября проходили матчи четвёртого тура Евролиги. В рамках европейского турнира было проведено четыре встречи.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Фенербахче» – АСВЕЛ – 101:86;
«Олимпиакос» – «Партизан» – 98:84 (ОТ);
«Баскония» – «Жальгирис» – 82:99;
«Реал» – «Олимпия Милан» – 88:71.
Отметим, что на данный момент мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, не проиграв ни одной из четырёх игр. При этом лишь испанские клубы – «Барселона» и «Валенсия» могут в ближайшее время сместить «королевский» клуб с первого места, так как тоже ещё не проигрывали в Евролиге.
Напомним, действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в главном поединке прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
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