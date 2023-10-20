Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

19 октября проходили матчи четвёртого тура Евролиги. В рамках европейского турнира было проведено четыре встречи.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Фенербахче» – АСВЕЛ – 101:86;
«Олимпиакос» – «Партизан» – 98:84 (ОТ);
«Баскония» – «Жальгирис» – 82:99;
«Реал» – «Олимпия Милан» – 88:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
19 октября 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 86
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Калатес, Мадар, Sestina
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, N'Diaye, Яаков, Jackson
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
19 октября 2023, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
98 : 94
ОТ
Партизан
Белград, Сербия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Танулис, Абоси
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Камински
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
19 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
82 : 99
Жальгирис
Каунас, Литва
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Котсар, Костелло, Монеке
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
19 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
88 : 71
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Олимпия Милан: Пойтресс, Пэнгос, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Отметим, что на данный момент мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, не проиграв ни одной из четырёх игр. При этом лишь испанские клубы – «Барселона» и «Валенсия» могут в ближайшее время сместить «королевский» клуб с первого места, так как тоже ещё не проигрывали в Евролиге.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в главном поединке прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android