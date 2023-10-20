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Результаты предсезонных матчей НБА 20 октября

Результаты предсезонных матчей НБА 20 октября
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Сегодня, 20 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 99:127.
«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:114.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 116:118.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 100:123.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 90:103.
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 116:113.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру центрового «Денвера» Николы Йокича, набравшего 25 очков, сделавшего14 подборов и восемь передач. Бонс Хиланд из «Клипперс», в свою очередь, отметился 25 очками, семью подборами и шестью передачами. Атакующий защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер записал на свой счёт 26 очков, восемь передач и пять подборов.

НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 127
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 16, Ричардс - 15, Розир - 14, Хэйворд - 11, Тор - 10, Уильямс - 8, Миллер - 8, Смит - 7, Менса - 6, Вашингтон - 2, Нтиликина - 2, Bridges, Букнайт, Макгауэнс, Маледон, Бэйли, Мартин, Блэк, Хантер, Самнер
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уайт - 15, Порзингис - 14, Стивенс - 12, Кета - 12, Тейтум - 11, Холидэй - 11, Бэнтон - 8, Михайлюк - 6, Хозер - 6, Притчард - 3, Габриэль - 2, Дэвисон - 2, Стюард - 2, Уолш - 2, Бриссетт - 1, Скрабб, Корнет, Хорфорд
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Вучевич - 21, Досунму - 15, Уайт - 13, Дерозан - 11, Уильямс - 10, Филлипс - 9, Карузо - 7, Картер - 5, Крэйг - 5, Битим - 5, Терри - 2, Тэйлор - 2, Джонс, Саного, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Рид - 14, Браун - 12, Маклафлин - 11, Гарза - 11, Гобер - 10, Александер-Уолкер - 6, Райан - 6, Андерсон - 5, Никс - 5, Майнотт - 4, Милтон - 4, Мартин - 3, Мур - 2, Килс - 2, Carton, Миллер
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 118
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 20, Гидди - 14, Уоллес - 13, Холмгрен - 10, Джо - 10, Сарр - 10, Дав. Бертанс - 9, Дженг - 8, Мицич - 8, Дорт - 5, Уайт - 4, Уиггинс - 4, Джонсон - 1, Уотерс III, Манн, McConnell
Детройт Пистонс: Томпсон - 18, Сассер - 17, Каннингем - 14, Айви - 13, Дюрен - 11, Стюарт - 10, Харрис - 9, Багли III - 9, Хейз - 8, Бёркс - 5, Уайзмен - 2, Умуде - 2, Роден, Эвбуомван, Казалон, Симпсон, Бейхайм, Портер
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 25, Мэнн - 10, Пауэлл - 10, Мартин - 9, Браун - 9, Ковингтон - 7, Мун - 6, Пламли - 6, Зубац - 5, Диабате - 2, Коффи - 1, Уэстбрук, Леонард, Бостон, Моррис, Миллер, Примо, Джордж, Дарлинг, Батюм, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Колдуэлл-Поуп - 13, Ннаджи - 13, Гордон - 13, Холидэй - 8, Маррей - 8, Джексон - 7, Ки - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 3, Уотсон - 2, Джордан, Гиллеспи, Wills
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 123
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 15, Ривз - 14, Кристи - 10, Каслтон - 9, Расселл - 8, Хэйс - 7, Льюис - 5, Принс - 3, Хатимура - 3, Ходж - 3, Реддиш - 2, Вуд - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Винсент, Фадж
Финикс Санз: Дюрант - 21, Ли - 17, Ватанабэ - 12, Литтл - 11, Гордон - 10, Мету - 9, Гудвин - 7, Ойбанкс - 7, Окоги - 6, Аллен - 6, Бол - 6, Бэйтс-Диоп - 5, Нуркич - 3, Джонсон - 3, Букер, Бил, Ли, Азубуике
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 113
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Монк - 23, Джонс - 19, Эдвардс - 14, Везенков - 13, Макги - 12, Митчелл - 12, Хаертер - 8, Лень - 7, Барнс - 6, Эллис - 2, Слоусон, Goodwin, Форд, Stephens, Ноуэлл
Юта Джаз: Хортон-Такер - 26, Секстон - 24, Кесслер - 14, Данн - 12, Фонтеккио - 11, Агбаджи - 8, Джордж - 7, Хендрикс - 5, Саманич - 3, Юртсевен - 3, Сенсабо, Кристофер, Поттер, Джузэнг
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