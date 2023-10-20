Результаты предсезонных матчей НБА 20 октября

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Сегодня, 20 октября, состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 99:127.

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:114.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 116:118.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 100:123.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 90:103.

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 116:113.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру центрового «Денвера» Николы Йокича, набравшего 25 очков, сделавшего14 подборов и восемь передач. Бонс Хиланд из «Клипперс», в свою очередь, отметился 25 очками, семью подборами и шестью передачами. Атакующий защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер записал на свой счёт 26 очков, восемь передач и пять подборов.