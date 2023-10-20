Бриттни Грайнер показала солидный улов

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с дня рождения. 18 октября Бриттни исполнилось 33 года. Баскетболистка решила отправиться на рыбалку.

«В этом году мой день рождения запомнится надолго. Играла в гольф и отправилась на морскую рыбалку, чтобы отпраздновать 33-летие. Ничего из этого не случилось бы, если бы моя малышка Шерель не спланировала и не осуществила это удивительное путешествие. Я знала, что ты здорово планируешь, но ничего себе — ты просто превзошла все ожидания», — написала Грайнер.

Фото: Из личного архива Бриттни Грайнер

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА:

Ранее Грайнер отреагировала на историю о студенте, которого отстранили от занятий из-за причёски.