Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала завершил профессиональную карьеру

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что Игуодала после завершения карьеры игрока будет руководить венчурным фондом Mosaic с капиталом $ 200 млн, который он только что основал вместе со своим давним деловым партнёром Руди Клайн-Томасом.

Напомним, в сезоне-2014/2015 Андре Игуодала помимо того, что выиграл чемпионат в составе «воинов», так ещё стал самым ценным игроком финала, набирая в среднем 16,3 очка, собирая 5,8 подбора и отдавая четыре передачи.

39-летний Игуодала провёл в НБА 19 полноценных сезонов, став одним из лидеров успеха «Голден Стэйт» в последнее время.