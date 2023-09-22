Игуодала: не считаю себя достойным члена Зала славы, я был хорош, но не как Коби и Леброн

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала заявил, что не считает себя достойным включения в Зал славы.

«Я не сторонник мнения, что чемпионские перстни превыше всего. Хотя я извлёк из этого пользу. Я знаю, что у меня много недостатков. Полагаю, в Зале славы должны быть уровни. Если хотите знать моё мнение, я не считаю, что должен быть членом Зала славы. Нет, нет, нет. У этих парней [членов Зала славы] не было недостатков. Да, я был хорош, но не как Коби Брайант или Леброн Джеймс. Я не достиг этого уровня. Многие из нас не достигли. Эти парни должны быть в своём собственном – другом мире. А у Майкла Джордана должен быть свой мир – вот насколько он был хорош», — сказал Игуодала в подкасте OldManAndThree.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: