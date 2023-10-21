Джексон Хэйс поделился, при каких обстоятельствах он оказался в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс рассказал о периоде, когда открылся рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) минувшим летом. Хэйс отметил, что руководство «озёрников» сразу же связалось с ним и было заинтересовано в услугах.

«Роб Пелинка (генеральный менеджер «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») и Дарвин Хэм сразу позвонили мне, как открылся рынок свободных агентов. Они сказали мне, что хотят ещё одного большого игрока в дополнение к Энтони Дэвису. Они полагали, что я буду идеально сочетаться с защитниками при розыгрыше пик-н-роллов. Я с ними согласился», — приводит слова Хэйса Lakers Nation.

Отметим, что 23-летний Джексон Хэйс в начале июля заключил с «Лейкерс» двухлетний контракт на общую сумму $ 4,63 млн. Центровой был выбран на драфте НБА 2019 года под общим восьмым номером. В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем пять очков, 2,8 подбора и 0,7 передачи.