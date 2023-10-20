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Скип Бэйлесс прокомментировал ситуацию с тем, что отец Джа Моранта виноват в его поведении

Скип Бэйлесс прокомментировал ситуацию с тем, что отец Джа Моранта виноват в его поведении
Джа Морант
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Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс считает, что Ти Морант, который является отцом баскетболиста Джа Моранта, выступающего за «Мемфис Гриззлиз», становится суперзвездой НБА и вряд ли является источником бед игрока.

«В статье ESPN отмечается, что перед его драфтом очень многие скауты тщательно проверяли его биографию (Джа Моранта), и в ней цитируются некоторые из этих скаутов, говорящих, что в прошлом у него не было никаких проблем в колледже или старшей школе. Он вырос в хорошей семье с двумя родителями, и всё же теперь история показывает, что «Гриззлиз» верят, что его отец Ти, который теперь путешествует с ним во время матчей, стал чем-то вроде суперзвезды НБА. Вы знаете, он живёт «хорошей жизнью», как звезда на гастролях, со своим сыном, и он (Ти Морант) стал отличным помощником своему сыну», – сказал Скип Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

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Источник: отец Джа Моранта виноват в его скандальном поведении
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