Кайл Кузма защитил одноклубника Джордана Пула после критики за невнятную игру

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма сообщил, что болельщики и эксперты не понимают, насколько его одноклубник Джордан Пул является хорошим и талантливым баскетболистом.

«Его вообще не поняли. Вы можете посмотреть на него, когда он был в «Голден Стэйт», и сказать: «Ладно, возможно, он немного незрелый». Но он один из самых профессиональных спортсменов, с которыми я когда-то встречался. Он работает, он сосредоточен… Мы созваниваемся после каждой игры и просто говорим обо всех моментах. Не многие люди делают это в нынешней НБА. Он непонятый и при этом суперталантливый», – приводит слова Кузмы Fadeaway World.

Напомним, нынешним летом Пула обменяли из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.