Валерий Лиходей: думаю, Алексей Швед прекрасно себя проявит в чемпионате Китая

Бывший форвард казанского УНИКСа Валерий Лиходей поделился мнением насчёт продолжения карьеры бывшего форварда ЦСКА и сборной России Алексея Шведа в чемпионате Китая.

«Насколько хорошо для Шведа, что он будет выступать в Китае? По деньгам, наверное, хорошо. А так, даже не знаю. Не сказал бы, что у нас многие смотрят чемпионат Китая. Иногда где-то выходит статистика, но так, чтобы кто-то пристально следил, такого нет. Но посмотрим. По моему, никто из россиян в Китае пока не выступал, поэтому будет интересно наблюдать. Думаю, что у Шведа будет карт-бланш и он сможет прекрасно проявить себя в Китае. Команда будет играть на него», – приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Швед перейдёт в один из клубов чемпионата Китая.