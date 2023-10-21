Игрок «Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как тяжело защищаться против Кевина Дюранта

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как сложно защищаться против форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Каждый раз, когда на площадке появляется кто-то такой талантливый, как Кевин Дюрант, мне приятно просто наблюдать за происходящим. В конце четверти он забил через меня со средней дистанции, а затем показал жест «слишком маленький».

Мы разговаривали во время тайм-аута, и он сказал одному из наших тренеров: «Не заставляй его защищаться против меня на следующей неделе». Я ответил: «Братан, а что я должен был сделать в защите?» Ты играешь в баскетбол в этой лиге уже столько лет!

Я имею в виду, что невозможно просто взять и заблокировать его бросок. Ты не можешь бороться с этим, потому что он откидывается назад и в своём естественном движении при броске немного выставляет ногу», — приводит слова Ривза Bleacher Report.