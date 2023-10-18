Стало известно, что сказал Ривз, увидев себя на 66-м месте рейтинга лучших игроков от ESPN

Брат атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза дал комментарий по поводу недавнего ежегодного рейтинга лучших игроков лиги издания ESPN. Ривз расположился в нём на 66-м месте.

«Я могу сказать это с уверенностью. Сам Остин никогда бы не вышел и не сказал это. Но когда он смотрел на список, то заявил следующее: «На самом деле я выше 66-го места», — приводит слова брата Ривза The Ringer.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин принял участие в 81 матче, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:

Ранее Остин сказал, что высокие ожидания от его игры со стороны опытных партнёров по команде, в частности форварда Леброна Джеймса, придают ему дополнительную мотивацию.