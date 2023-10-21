Кириленко: наши фиджитал-баскетболисты хотят победить на «Играх Будущего» в 2024 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об амбициях российских фиджитал-баскетболистов на международном турнире «Игры Будущего», который пройдёт в Казани в 2024 году.

«Очень важно, чтобы у нашего подрастающего поколения было гармоничное развитие, чтобы вся активность не сводилась к сидению дома за столом и смотрению в экран. Но не обязательно проводить всё время на площадке. Должен быть некий микс, и я считаю, мы с этим справились. Сейчас появилось полноценное фиджитал-движение, и я рад, что это даёт нашим ребятам определённое развитие. У них уже появляются большие цели международного уровня — победить на «Играх Будущего», — рассказал Кириленко во время сессии «Создавая спорт будущего», которая прошла 20 октября в рамках форума «Россия — Спортивная держава».

«Игры Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной программе и пять — в расширенной). Соревнования будут поделены на пять категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах «Игр Будущего»:

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