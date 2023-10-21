Джейсон Кидд представил актуальную информацию о травме Луки Дончича

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу травмы разыгрывающего, одного из лидеров техасского коллектива Луки Дончича.

«Джейсон Кидд сказал, что у Луки Дончича всё ещё нет сроков точного возвращения игрока. Он всё ещё проходит обследование, поскольку он восстанавливается после растяжения икроножной мышцы левой ноги.

Дончич сыграл лишь пять минут против «Реала», а в [сегодняшнем] матче с «Детройтом» он не принял участия», — написал клубный обозреватель Грант Афсет в своих социальных сетях.

Отметим, что в минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. Напомним, его команда не смогла пробиться в плей-офф.