Аренас критически отозвался о Джордане и Уилкинсе, участвовавших в слэм-данк контесте

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал старые конкурсы по броскам сверху, в которых участвовали именитые баскетболисты Доминик Уилкинс и Майкл Джордан.

«Смотришь на них сейчас и понимаешь, что из 10 данков между Джорданой и Уилкинсом девять — «мельницы» (после отталкивания с двух ног мяч проносится по окружности — перпендикулярно полу. — Прим. «Чемпионата»). Мне плевать на то, как ты исполнил «мельницу»…

Из года в год мы ожидаем от них то, что они будут исполнять это. Я не собираюсь давать вам одинаковые баллы каждый раз, когда вы делаете один и тот же данк, извините», — заявил Аренас во время своего подкаста.

Отметим, что в конкурсе по броскам сверху 1988 года Доминик Уилкинс уступил Майклу Джордану. В последнем раунде Его Воздушество исполнил знаменитый данк со штрафной линии.