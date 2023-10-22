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«Потенциал здесь огромен». Форвард «Бруклина» Джонсон оценил Бена Симмонса

«Потенциал здесь огромен». Форвард «Бруклина» Джонсон оценил Бена Симмонса
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Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон высказался о своём одноклубнике, разыгрывающем Бене Симмонсе. В частности, Джонсон дал понять, что доволен совместным выступлением с Симмонсом.

«Потенциал здесь огромен, поэтому я очень воодушевлён. Будучи шутером, нет никого, с кем я бы предпочёл играть», — заявил Джонсон во время пресс-конференции.

Бен Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под общим первым номером «Филадельфией Сиксерс», где принял участие лишь в четырёх сезонах. Действующий контракт 27-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который заработает $ 40,33 млн.

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков:

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