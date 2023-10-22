Главный тренер «Локомотива» Секулич рассказал об уровне соперничества в Единой лиге ВТБ

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал об уровне соперничества в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Удивлен ли я уровнем соперничества в новом сезоне Единой лиги ВТБ? Уровень Единой лиги ВТБ очень хорош. Сейчас вряд ли кто-то с полной уверенностью сможет назвать самую сильную команду в чемпионате. Тот же «Уралмаш» очень хорош — у них сильные легионеры и российские игроки с огромным опытом. А в баскетбол в лиге умеют играть все — отсюда и результаты, которые ещё в прошлом сезоне многих бы удивили. Но, конечно, истинная сила команд станет понятна на длинной дистанции.

Насчёт соперников говорить не могу, но на наш неудачный старт сильно повлияло временное отсутствие ведущих игроков. Отсутствие Девона Акун-Пёрселла из-за травмы и Джейлена Бэрфорда из-за проблем с визой выбило нас из ритма, урезало ротацию и в какой-то мере лишило устойчивости. С полным составом мы бы могли сейчас иметь минимум на одну-две победы больше. Но, в любом случае, сейчас мы постепенно возвращаем баланс и тот уровень, на который способны», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».