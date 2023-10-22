Майк Джеймс: в Евролиге командам необходимо стать немного терпеливыми

Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс рассказал, что в Евролиге командам стоит проявлять немного терпения.

«Это новая команда, и у них не было ни одного серьёзного поражения в прошедших четырёх матчах. В Европе люди должны научиться быть немного терпеливыми», – написал Майк Джеймс в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сербская «Црвена Звезда» решила расстаться с тренером Душко Ивановичем после того, как команда из Белграда уступила в трёх встречах кряду в Евролиге — «Жальгирису» (74:79), «Монако» (82:76) и «Виртус Болонье» (79:85).

Отметим, что Джеймс успел поиграть за ряд американских команд НБА: «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бруклин Нетс», а также за клубы из Евролиги: «Басконию», «Панатинаикос» и «Милан».