Ростислав Вергун: игра с «Пармой» была самой содержательной для нас в этом сезоне

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу поражения в матче с «Пармой-Пари» (73:78).

«Это, наверное, была самая содержательная игра, которую мы провели в этом сезоне. Особенно по количеству потерь — 11 за игру. Это очень неплохой для нас результат. Был виден рисунок игры, но, к сожалению, не хватило ресурса. Мы в очередной раз проиграли на подборе, с таким преимуществом соперника сложно рассчитывать на победу в матче в целом.

Хотел бы отметить ребят за самоотдачу, мне кажется, что многие из них сыграли на очень качественном уровне, что не может не радовать. Поздравляю соперника, этот зал всегда заслуживает красивого баскетбола. Удачи «Парме» в сезоне!» — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.