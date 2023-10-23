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Маррей высказался по поводу трэш-тока с «Лейкерс»

Маррей высказался по поводу трэш-тока с «Лейкерс»
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Разыгрывающий Джамал Маррей отреагировал на недавнее обострение соперничества между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» после комментариев с обеих сторон.

«Нет, это всё для вас, ребята. Я просто играю в баскетбол и получаю удовольствие», — приводит слова Маррея Fadeaway World.

Одним из первых публичных комментариев обеих сторон в межсезонье стал комментарий Энтони Дэвиса, который был недоволен тем, что «Наггетс» много «трепались» во время плей-офф и после победы над «Лейкерс».

Первым на слова Дэвиса о «Наггетс» отреагировал их тренер Майкл Мэлоун:

«О, они говорят о нас? Это было сколько, четыре месяца назад? Я не могу говорить ни за кого в Лос-Анджелесе, но если они всё ещё беспокоятся о нас, то это их дело».

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