«Если мы у них на уме, то это их проблемы». В НБА появятся новые принципиальные соперники?

Когда «Лейкерс» и «Наггетс» встречались в финале Западной конференции, это были просто две команды, которые борются за выход в решающую серию плей-офф. Но когда Леброн Джеймс с Энтони Дэвисом не смогли превзойти Николу Йокича с Джамалом Марреем, в «Денвере» победу встретили так, будто разгромили своего самого принципиального соперника.

Для начала кратко вспомним, как вообще складывалось это противостояние. Действующие чемпионы выиграли два матча на выезде, затем – два матча дома, и вынесли «Лос-Анджелес» со счётом 4-0 в серии. Йокич, который был признан MVP той серии, в среднем набирал трипл-дабл из 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи, а также по 1,3 перехвата и блока. Он также побил невероятный рекорд Уилта Чемберлена, оформив свой восьмой трипл-дабл в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.

«Агрессивный Никола Йокич – это очень эффективный Никола Йокич», – сказал главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун в ходе той серии. И, видимо, чтобы повысить накал борьбы и страстей, он сделал ещё несколько комментариев, с которых и началось это зарождающееся соперничество между двумя топами на Западе.

«Мы выиграли первую встречу, и все говорили только о «Лейкерс». Давайте будем честными, таким был нарратив по всей стране: «Эй, с «Лейкерс» всё в порядке. Они проигрывают 0-1, но они что-нибудь придумают».

Никто не говорил о том, что Никола только что провёл исторический матч. У него уже 13 трипл-даблов в плей-офф, он третий в истории. То, что он делает, просто невероятно. Но речь шла не о «Наггетс», не о Николе. Речь шла о «Лейкерс» и об их корректировках. Мотайте на ус – мы будем вести 2-0», – сказал специалист после второго матча.

Майк Мэлоун на чемпионском параде Фото: Hyoung Chang/Getty Images

Мэлоун был прав. 2-0 быстро превратились в 4-0, а в финале был повержен «Майами» Джимми Батлера. Но даже после того, как «Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, наставник команды не перестал глумиться над «Лейкерс».

Сначала Мэлоун заявил следующее:

«Если говорить о «Лейкерс», то я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что это срочная новость: я подумываю о завершении карьеры».

Таким образом Майк «подколол» Леброна Джеймса – после того как его «Лейкерс» потерпели поражение в финале Запада, ходили слухи, что игрок может закончить с баскетболом. Ну а когда состоялся чемпионский парад «Наггетс», там Мэлоуна короновали «папочкой «Лейкерс», чем был особенно недоволен тренер «озёрников» Дарвин Хэм, пообещавший устроить продолжение. Но после этого вся история так называемой «вражды» как-то отошла на второй план.

Однако именно «Лос-Анджелес» станет соперником «Денвера» в первом матче нового сезона. И на медиадне НБА этот факт, естественно, не оставили без внимания. Но теперь первыми заговорили в «Лейкерс».

«Трэш-ток очень мотивирует. Все эти разговоры, «отец «Лейкерс»… Всего этого было очень много. Ладно, мы поняли, вы выиграли. Но у нас с Броном были разговоры типа: «Мы не можем дождаться [матча с «Денвером»]», – заявил Энтони Дэвис.

Энтони Дэвис Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Я думаю, все знают, что это было направлено против нас. Они могут косвенно делать всё что угодно, если хотят. Но я думаю, что для общественности всё было очевидно.

Я рад, что мы сыграем с «Денвером» в первом матче. Для них это большое событие, как и должно быть. Им стоит отдать должное. Они провели чертовски хорошую серию против нас, а затем выиграли финал у «Майами», так что можно снять перед ними шляпу. Но, в конце концов, мы можем одержать победу в первой игре. Это, конечно, не испортит им день, но мы начнём сезон с хорошим настроением», – добавил Остин Ривз.

У Мэлоуна тут же нашёлся ответ:

«Это новый сезон, новый вызов, и серия с ними была чертовски сложной. Я знаю, что это был вынос 4-0, но во всех этих матчах мы, казалось, боролись до самого конца. Мы с огромным уважением относимся к этой команде. Я очень уважаю Дарвина Хэма как тренера и ту работу, которую он проделал. Но да, я не обращаю внимания на эти вещи. Я не знаю, что они говорят. Но если мы у них на уме, то, думаю, это их проблемы».

Где-то спустя неделю история с «Лейкерс» вновь всплыла в одном из интервью Мэлоуна на радио. Там он ясно дал понять, что происходящее его особо не волнует. По словам специалиста, его заботят только «17 игроков в раздевалке, моя семья и все наши болельщики в Денвере». И это правильный подход.

Конечно, обыграть одну из самых титулованных франшиз на пути к своему первому финалу, первому чемпионству – это большое достижение для «Наггетс». Особенно после того, как они уже проиграли «Лейкерс» в финале конференции в сезоне-2019/2020 и были высмеяны в медиапространстве.

Теперь «Денвер», можно сказать, отомстил то ли принципиальному, то ли не очень сопернику и всем, кто не верил в команду. Стоит ли продолжать подливать масла в огонь? Кого-то трэш-ток, может, и мотивирует, но в целом скандалы за пределами площадки могут негативно сказываться на моральной составляющей.

К тому же, вплоть до начала октября это «соперничество» между «Лейкерс» и «Наггетс» было довольно односторонним. Инициатива исходила исключительно от последних, ну а в «Лос-Анджелесе» только реагировали на их слова, да и то по минимуму. Но раз уж Мэлоуну стало всё равно на то, кто и что говорит о его команде, это противостояние наверняка сойдёт на нет после того, как состоится тот самый первый матч сезона.

Он пройдёт в ночь на 25 октября на «Болл Арене» в Денвере. Начало – в 2:30 мск. До этого «Наггетс» проведут два матча с соседями «Лейкерс» из «Клипперс» в рамках предсезонки, ну а самим «озёрникам» предстоит сыграть с «Финиксом». Не пропустите!