Пэт Райли высказался о межсезонье «Майами» и оценил шансы на чемпионский титул
Президент «Майами Хит» Пэт Райли подвёл итоги межсезонья флоридского клуба. Управленец также предположил, что у «Майами» отличные шансы побороться за титул в предстоящем чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мне нравится наша команда. Я больше не беспокоюсь о том, какие перспективы нас ждут. Я полагаю, у нас есть отличные шансы [на чемпионство]», — приводит слова Райли Sun Sentinel.
Отметим, что в минувшем сезоне «Хит» заняли седьмое место в Восточной конференции, одержав победы в 44 матчах и потерпев 38 поражений. «Майами» в плей-офф дошёл до финальной серии, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.
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