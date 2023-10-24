Пэт Райли высказался о межсезонье «Майами» и оценил шансы на чемпионский титул

Президент «Майами Хит» Пэт Райли подвёл итоги межсезонья флоридского клуба. Управленец также предположил, что у «Майами» отличные шансы побороться за титул в предстоящем чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне нравится наша команда. Я больше не беспокоюсь о том, какие перспективы нас ждут. Я полагаю, у нас есть отличные шансы [на чемпионство]», — приводит слова Райли Sun Sentinel.

Отметим, что в минувшем сезоне «Хит» заняли седьмое место в Восточной конференции, одержав победы в 44 матчах и потерпев 38 поражений. «Майами» в плей-офф дошёл до финальной серии, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»: