Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пэт Райли высказался о межсезонье «Майами» и оценил шансы на чемпионский титул

Пэт Райли высказался о межсезонье «Майами» и оценил шансы на чемпионский титул
Комментарии

Президент «Майами Хит» Пэт Райли подвёл итоги межсезонья флоридского клуба. Управленец также предположил, что у «Майами» отличные шансы побороться за титул в предстоящем чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне нравится наша команда. Я больше не беспокоюсь о том, какие перспективы нас ждут. Я полагаю, у нас есть отличные шансы [на чемпионство]», — приводит слова Райли Sun Sentinel.

Отметим, что в минувшем сезоне «Хит» заняли седьмое место в Восточной конференции, одержав победы в 44 матчах и потерпев 38 поражений. «Майами» в плей-офф дошёл до финальной серии, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Случай с Джимми Батлером:
В «Майами» недовольны выходкой Батлера. Джимми шокировал всех эмо-образом в медиадень
Истории
В «Майами» недовольны выходкой Батлера. Джимми шокировал всех эмо-образом в медиадень

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android