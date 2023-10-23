Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс: до сих пор я отлично справлялся с ролью лидера

Бен Симмонс: до сих пор я отлично справлялся с ролью лидера
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался на тему своих лидерских качеств.

«Я думаю, что быть лидером — это одна из тех вещей, которые можно осуществлять разными способами. По-моему, я стараюсь подавать пример. Теперь у меня появилась возможность перейти в эту команду и делать это здесь. Мне повезло с этой возможностью, но я думаю, что до сих пор отлично справлялся с ролью лидера», — рассказал Симмонс в интервью журналисту Брэду Бланксу.

Напомним, в последние годы игрок испытывал проблемы, связанные с травмами. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Симмонс принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Актуальный контракт Симмонса:
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android