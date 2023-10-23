Тренер «Руны» Эрдоган: не жалуюсь на результат, мы очень плохо играли в первой половине

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (84:86).

«Не могу жаловаться на результат. Мы очень плохо играли в первой половине, особенно в защите, поэтому практически всю игру были вынуждены догонять МБА. Это была настоящая битва, которую решило одно владение. Все матчи в Единой лиге ВТБ непростые, почти всегда всё решается в концовке.

Мы должны проделать ещё много работы, чтобы выигрывать такие встречи. Сезон длинный — будем продолжать совершенствоваться, чтобы не повторять простые ошибки», — приводит слова Эрдогана официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В своём следующем матче «Руна» сыграет дома с «Минском» 2 ноября.