Брэдли Бил: «Майами» был моим фаворитом, но потом возник вариант с «Финиксом»

Новоиспечённый атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил высказался на тему несостоявшегося обмена в «Майами Хит».

«Майами» был моим фаворитом. И вот мы звоним в клуб, и президент Пэт Райли говорит: «Хорошо, я поговорю с владельцем и всё выясню». Пока он узнавал информацию, мы провели переговоры с «Нью-Йорком», «Сакраменто», «Бруклином» и «Милуоки», который является ещё одной большой командой. Я уважаю и люблю каждую команду, но у многих из них просто не было денег на то, чтобы потянуть мой контракт.

А что в это время делает «Майами»? Тянет время. И в конце концов в «Хит» сказали, что просто не готовы пойти на это. Конечно, это открыло мне глаза на многие вещи. И вдруг возник вариант с «Финиксом». «Милуоки» тоже был очень близок к обмену, но мне не нравились несколько вещей в потенциальной сделке. Тогда я подумал, что здорово, когда в контракте есть пункт о запрете на обмен», — приводит слова Била Andscape.

В итоге в межсезонье Брэдли обменяли из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс».

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»: