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Трей Янг рассказал, как изменится его игра в предстоящем сезоне НБА

Трей Янг рассказал, как изменится его игра в предстоящем сезоне НБА
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Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал об изменениях в своей игре в новом сезоне НБА.

«Если вы посмотрите на мои проценты, то с каждым годом они становились всё лучше, не в плане очков за игру или передач за игру, а в плане процентов, за исключением прошлого года. Для меня это просто возвращение к тому, что я делаю.

В прошлом году я делал больше бросков со средней дистанции и был очень сосредоточен на этом, это было моим главным приоритетом, но после того, что я увидел в прошлом сезоне, я решил вернуться к тому, что делал раньше, и сосредоточился этим летом на трёхочковых. Я знаю, что буду намного лучше, чем в прошлом году, а это говорит о многом», — приводит слова Янга SunHerald.

Возвращение НБА:
Главная лига мира возвращается! Всё, что нужно знать перед началом нового сезона в НБА
Главная лига мира возвращается! Всё, что нужно знать перед началом нового сезона в НБА

Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

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