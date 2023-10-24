Главная лига мира возвращается! Всё, что нужно знать перед началом нового сезона в НБА

Более четырёх месяцев прошло с того момента, как игроки «Денвер Наггетс» подняли над головой первый в истории франшизы чемпионский трофей. И вот совсем скоро в НБА стартует новый сезон — пожалуй, один из самых необычных за последние годы.

Летом в лиге произошло довольно много кадровых перестановок: Дэмьен Лиллард всё-таки ушёл из «Портленда», а Брэдли Бил — из «Вашингтона». «Сан-Антонио» заполучил уникального проспекта Виктора Вембаньяму, Крис Пол переехал в «Голден Стэйт», а Джеймс Харден запросил обмена из «Филадельфии».

Но это ещё не всё — 1 июля в силу вступило новое коллективное соглашение, с которым в НБА произошли большие перемены. В этом материале мы расскажем обо всём, что нужно знать до старта сезона-2023/2024 — как давним фанатам американского баскетбола, так и тем, кто только-только начинает за ним следить.

Внутрисезонный турнир

Главным изменением, которое начало действовать вместе с новым коллективным соглашением, стало, конечно же, появление в НБА внутрисезонного турнира. И вот что он будет из себя представлять.

Все 30 команд были случайным образом разделены на шесть групп. В период с 3 по 28 ноября каждая из них проведёт по одному матчу со своими четырьмя соперниками (два дома, два на выезде). Коллективы, которые будут лучшими в своей группе, продолжат выступление в стадии на выбывание вместе с двумя обладателями уайлд-кард. Их получат команды, которые заняли второе место в группе, но имеют при этом лучший баланс среди других в своей конференции.

Плей-офф внутрисезонного турнира пройдёт по олимпийской системе. Четвертьфиналы состоятся 4 и 5 декабря, полуфиналы — 7 декабря, а финал — 9 декабря. При этом расписание составлено таким образом, что все игры, кроме решающей, идут в зачёт регулярного чемпионата НБА. То есть 83 матча за сезон проведут только чемпион и вице-чемпион внутреннего турнира. У остальных всё по-старому — 82 игры.

Все участники будут бороться за отдельный трофей и призовой фонд, который будет распределён в зависимости от их итогового положения. Так, каждый баскетболист в составе команды-победителя получит по $ 500 тыс. В лиге также выберут самого ценного игрока и символическую пятёрку нового турнира.

Чемпионство «Денвера» Фото: Getty Images

Политика участия

В этом году лига нанесла серьёзный удар по политике «управления нагрузками», или так называемому «лоад-менеджменту». Игрокам, которые хотят претендовать на индивидуальные награды или попадание в символические пятёрки, придётся отыграть не менее 65 матчей за сезон. Вдобавок к этому команды не смогут просто так предоставить своим звёздам лишний день отдыха.

НБА будет автоматически начинать расследование, если:

звёздный игрок пропустит матч, транслируемый на национальном телевидении, или матч внутрисезонного турнира;

команда сделает несколько «непоследовательных» публичных заявлений относительно доступности звёздного игрока;

матч пропустят сразу несколько звёздных игроков из одной команды.

Под «звёздным баскетболистом» понимается тот, кто за последние три года попадал в символическую сборную НБА или играл на Матче звёзд. Если такой товарищ здоров, но нуждается в отдыхе, он всё равно должен присутствовать на арене и находиться в видимости болельщиков. Если же команда нарушит правила, её будет ждать внушительный штраф: $ 100 тыс. за первое нарушение, $ 250 тыс. — за второе, ну а за третье, четвёртое и так далее сумма будет с каждым разом увеличиваться на $ 1 млн.

Из нового правила есть и исключения. Так, если франшиза обратится в НБА как минимум за неделю до «бэк-ту-бэка» (ситуация, когда команда играет два дня подряд), то сможет предоставить отдых баскетболистам, которые:

находятся в возрасте 35 лет или старше;

за карьеру отыграли 34 тыс. минут в регулярном сезоне или 1000 матчей суммарно в регулярном сезоне и плей-офф (например, Майк Конли, Стефен Карри, Демар Дерозан, Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Леброн Джеймс);

в недавнем прошлом перенесли серьёзную травму (например, Кавай Леонард и его разрыв мениска).

При этом команды всё равно должны соблюдать баланс между количеством пропущенных домашних и выездных матчей. Не все остались довольны такими реформами, но в НБА уверены — если спортсмен здоров, то должен играть.

Кавай Леонард Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Другие нововведения

В сезоне-2023/2024 в НБА появятся сразу два новых игровых правила. Во-первых, лига ужесточила наказание за симуляцию. Отныне «флоппинг» будет караться техническим фолом — он не будет считаться неспортивным, поэтому не может привести к удалению, которое грозит за два неспортивных нарушения. Зато команда соперника будет награждена штрафным броском. В Летней лиге нововведение было успешно опробовано.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во-вторых, в НБА частично пересмотрели тренерские «челленджи». Теперь у наставников не будет исчезать право на просмотр эпизода, если первая попытка была успешной. Так, они смогут использовать два «челленджа» за матч.

Помимо прочего, в этом году в силу вступили сразу несколько изменений, которые касаются финансов: появилось что-то вроде жёсткого потолка зарплат, а количество супермаксимальных контрактов на команду стало неограниченным. «Чемпионат» максимально подробно рассказал обо всём этом в материале про новое коллективное соглашение:

Ключевые даты

25 октября — начало регулярного сезона.

3 ноября — начало внутрисезонного турнира.

9 декабря — финал внутрисезонного турнира.

25 декабря — Рождественские матчи («Бакс» — «Никс», «Уорриорз» — «Наггетс», «Селтикс» — «Лейкерс», «Сиксерс» — «Хит», «Маверикс» — «Санз»).

11 января — выставочный матч в Париже («Нетс» — «Кавальерс»).

8 февраля — дедлайн обменов.

16-18 февраля — Звёздный уикенд в Индианаполисе.

16-21 февраля — перерыв на Звёздный уикенд.

14 апреля — конец регулярного сезона.

16-19 апреля — турнир плей-ин.

12 мая — драфт-лотерея.

13-19 мая — драфт-комбайн в Чикаго.

6 июня — первая игра финальной серии.

9 июня — вторая игра финальной серии.

12 июня — третья игра финальной серии.

14 июня — четвёртая игра финальной серии.

27 июня — драфт НБА.

Громкие вывески (на старте сезона)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс»: в ночь на 25 октября, 2:30 мск

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз»: в ночь на 25 октября, 5:00 мск

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс»: в ночь на 26 октября, 4:30 мск

«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс»: в ночь на 27 октября, 2:30 мск

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»: в ночь на 27 октября, 5:00 мск

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»: в ночь на 28 октября, 2:30 мск

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»: в ночь на 31 октября, 3:00 мск

За кем следить

«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма

Одной из главных интриг предстоящего сезона, конечно же, станет выступление Виктора Вембаньямы — первого номера драфта-2023, игрока ростом в 224 см, который уже нашумел в предсезонных матчах «Спёрс». Оправдает ли он столь завышенные ожидания? Не «сломается» ли? Ждём дебюта самого раскрученного проспекта последних лет.

«Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброн Джеймс

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Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо Фото: John Fisher/Getty Images

«Милуоки Бакс» и дуэт Дэмьена Лилларда с Яннисом Адетокунбо

Дэмьен Лиллард покинул «Портленд» спустя 11 лет и пришёл в «Милуоки» за долгожданным чемпионством. Там его уже ждал двукратный MVP и чемпион-2021 Яннис Адетокунбо. Оба игрока давно хотели поиграть вместе, и на бумаге их дуэт выглядит сильнейшим в Восточной конференции. Смогут ли они дойти до финала НБА? И продержатся ли весь сезон без травм?

«Финикс Санз» и «Большое трио» Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била

С приходом нового владельца Мэтью Ишбии «Финикс» быстро преобразился. В межсезонье «Санз» расстались с Крисом Полом и Деандре Эйтоном, а на посту главного тренера Монти Уильямса сменил Фрэнк Вогель. В команде также сформировалось одно из сильнейших «Больших трио» в лиге: Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил, обменянный из «Вашингтона».

«Даллас Маверикс» и дуэт Кайри Ирвинга с Лукой Дончичем

В прошлом сезоне Лука Дончич и Кайри Ирвинг были самым результативным дуэтом, в среднем набирая почти 60 очков за игру. Тем не менее их «Маверикс» выглядели довольно неубедительно и в результате остались без плей-офф (и даже без плей-ин). Сможет ли «Даллас» удовлетворить амбиции обоих звёзд и показать достойный результат в новом сезоне?

«Филадельфия Сиксерс» и Джеймс Харден

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Действующие чемпионы из «Денвер Наггетс»

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«Бостон Селтикс» и Джру Холидэй

Минувшим летом «Бостон» едва ли не стал первой в истории командой, отыгравшейся с 0-3 в серии плей-офф. Увы и ах, сильнее в финале Востока оказался «Майами», и в результате в составе «Селтикс» произошли серьёзные изменения. Там расстались с Маркусом Смартом, зато приобрели Кристапса Порзингиса из «Вашингтона» и опытного Джру Холидэя из «Милуоки». Будет ли этого достаточно, чтобы завоевать долгожданное чемпионство?

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